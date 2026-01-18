Каллас допустила обнищание Европы и Америки из-за пошлин США

Каллас: Спор о Гренландии и пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Евросоюза из-за спора по Гренландии, выразила беспокойство, что это может привести к обнищанию Европы и Америки. Она поделилась мнением в социальной сети X.

По словам дипломата, Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками.

«Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание», — написала она.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.