Politico: Каллас предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности, сообщает Politico.

По информации издания, в разговоре с лидерами политических групп Европарламента Каллас отметила, что, несмотря на то что она не злоупотребляет алкоголем, происходящее в мире может означать, что сейчас подходящий момент, чтобы начать выпивать.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале текущего года.