В ЕС рассказали о сроках принятия решения по новому пакету санкций против России

Каллас: ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в феврале

Европейский союз (ЕС) планирует завершить принятие 20-го пакета санкций против России в феврале текущего года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Германии, прямая трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии.

Каллас также напомнила, что ЕС собирается предоставить кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансирование обороны и государственных функций страны на ближайшие два года.

Новый пакет антироссийских санкций, по предварительным данным, будет включать в себя запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений, а также запрет на поставки в Россию предметов роскоши.

Ранее Кая Каллас пожаловалась на ухудшение отношений европейцев и американцев.