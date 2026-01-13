Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 13 января 2026Мир

Каллас пожаловалась на ухудшение отношений европейцев и американцев

Каллас: Отношения ЕС и США заметно ухудшились
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Отношения стран Европейского союза (ЕС) и США заметно ухудшились. Об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет DRM News.

При этом, по словам евродипломата, Штаты остаются ключевым партнером и союзником европейцев, несмотря на некоторые перемены.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против американских компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok