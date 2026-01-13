Каллас пожаловалась на ухудшение отношений европейцев и американцев

Каллас: Отношения ЕС и США заметно ухудшились

Отношения стран Европейского союза (ЕС) и США заметно ухудшились. Об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет DRM News.

При этом, по словам евродипломата, Штаты остаются ключевым партнером и союзником европейцев, несмотря на некоторые перемены.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против американских компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.