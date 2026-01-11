Стало известно о подготовке ЕС санкций против Meta, Google и Microsoft

Telegraph: ЕС готовит санкции против Meta, Google и Microsoft из-за Гренландии

Европейский союз (ЕС) готовит санкции против американских компаний на случай, если Соединенные Штаты не откажутся от претензий на Гренландию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что ЕС может ограничить на своей территории деятельность Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X. Также под ограничительные меры могут попасть американские банки и финансовые фирмы.

Кроме того, в качестве крайней меры рассматривается изгнание американских военных, дислоцирующихся в настоящее время на базах в Европе.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.