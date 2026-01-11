Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:55, 11 января 2026Экономика

Стало известно о подготовке ЕС санкций против Meta, Google и Microsoft

Telegraph: ЕС готовит санкции против Meta, Google и Microsoft из-за Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Европейский союз (ЕС) готовит санкции против американских компаний на случай, если Соединенные Штаты не откажутся от претензий на Гренландию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что ЕС может ограничить на своей территории деятельность Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X. Также под ограничительные меры могут попасть американские банки и финансовые фирмы.

Кроме того, в качестве крайней меры рассматривается изгнание американских военных, дислоцирующихся в настоящее время на базах в Европе.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Всех иностранных наемников ВСУ отправили в штурмовики

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Украинские пилоты F-16 высказали претензии в адрес НАТО

    Врачи Склифа показали самые необычные находки в пациентах

    США показали кадры массированных ударов по позициям ИГ в Сирии

    Стало известно о подготовке ЕС санкций против Meta, Google и Microsoft

    Главе одного государства потребовалось лечение и покой

    Трамп рассказал о шаге Венесуэлы в отношении политзаключенных

    Стало известно о планах Британии отправить войска в Гренландию из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok