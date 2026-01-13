Стали известны подробности 20 пакета санкций против России

Euractiv: Еврокомиссию призвали запретить поставки в Россию предметов роскоши

Новый, 20-й пакет антироссийский санкций Европейского союза может быть представлен уже 24 февраля. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на дипломатов.

В частности Финляндия и Швеция призывают Европейскую комиссию не разрешать поставки в Россию предметов роскоши. Кроме того, рестрикции предполагают запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.

Отмечается, что товары класса люкс стоимостью выше 300 евро уже запрещены, но продукция многих элитных европейских брендов, включая Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, по-прежнему продается в России, хотя и с большой наценкой. Многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и других третьих стран.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сенат США может проголосовать по законопроекту об усилении санкций в отношении России.

В 2025 году в Конгресс США внесли 11 законодательных инициатив, нацеленных на введение новых антироссийских санкций или ориентированных на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.