В США допустили голосование за усиление санкций против России

Сенат США на этой неделе может проголосовать за усиление санкций против РФ

Сенат США на текущей неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

По заявлению сенатора, встреча с главой администрации прошла плодотворно, после чего президент выразил одобрение двухпартийной инициативе, касающейся антироссийских мер.

Республиканец также отметил, что над этим документом на протяжении нескольких месяцев совместно трудились с сенатором Ричардом Блументалем и рядом других коллег.

Ранее сообщалось, что в американский Конгресс в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.