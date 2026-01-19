Дания отказалась направлять представителей на форум в Давосе

Bloomberg: Дания пропустит Давосский форум из-за ситуации с Гренландией

Правительство Дании не направит свою делегацию на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение принято на фоне обострения конфликта вокруг Гренландии. «Мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе», — говорится в заявлении организаторов форума, направленном агентству.

Ранее стало известно, что большое число солдат Вооруженных сил (ВС) Дании прибудет в Гренландию 19 января. Сообщается, что вместе с группой военных на остров прибудет командующий сухопутными силами ВС Дании Петер Бойсен.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.