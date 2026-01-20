Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 20 января 2026Мир

«Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

Трамп опубликовал личную переписку с генсеком НАТО Рютте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении назвал невероятными достижения президента США Дональда Трампа в Сирии и поблагодарил его за достижения по мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине. Переписку Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я предан делу поиска пути вперед в отношении Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш, Марк», — написал генсек Североатлантического альянса.

На это сообщение Трамп решил ответить публично, приложив к посту в социальной сети скриншот их с Рютте переписки.

«Благодарю Марка Рютте, генерального секретаря НАТО!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» Рютте, если тот думает о нем плохо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

    НАТО предприняла новый шаг по стягиванию техники в главный хаб для снабжения ВСУ

    «Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok