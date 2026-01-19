Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

Трамп считает, что не обязан думать о мире, поскольку не взял Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп считает, что больше не обязан думать о мире и может заботиться только об интересах США, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Это следует из письма американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре, сообщает корреспондент Newshour Ник Шифрин на своей странице в социальной сети X.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки», — говорится в письме главы Белого дома, текст которого журналист получил от нескольких должностных лиц.

Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России или Китая, а также задался вопросом, почему у Копенгагена вообще есть «право собственности» на остров. По его словам, нет никаких письменных документов об этом, а из доказательств только то, что там сотни лет назад высадился корабль.

Американский лидер подчеркнул, что он сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь альянс должен что-то сделать для США. «Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», — заключил он.

Ранее бывший американский вице-президент Майк Пенс осудил притязания Дональда Трампа на Гренландию. Он заявил, что несмотря на то, что США заинтересованы в контроле над островом, методы главы Белого дома контрпродуктивны.