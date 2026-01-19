Бывший соратник Трампа осудил его притязания на Гренландию

Бывший вице-президент Пенс: Методы Трампа по Гренландии контрпродуктивны

Несмотря на то что США заинтересованы в контроле и в конечном итоге владении Гренландией, методы главы Белого дома Дональда Трампа контрпродуктивны. Об этом заявил бывший американский вице-президент Майк Пенс в программе State of the Union на CNN.

«Я действительно думаю, что нынешняя позиция, которая, я надеюсь, изменится и ослабнет, угрожает разрушить эти прочные отношения не только с Данией, но и со всеми нашими союзниками по НАТО», — заявил Пенс.

По его словам, сейчас проблема не в том, чего пытается добиться Трамп, а каким образом он это делает. Пенс отметил, что его беспокоит использование сомнительных конституционных полномочий, а именно введение односторонних пошлин на товары союзников по НАТО, для достижения этой цели.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров боятся, что, если Трамп получит Гренландию, следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса.