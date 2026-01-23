Реклама

23 января 2026

Россию на переговорах с США и Украиной представят исключительно военные

Песков: РФ представят военные на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры», — подчеркнул представитель Кремля.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Тема территорий, как предполагается, станет основной.

