13:04, 3 февраля 2026Мир

В Кремле раскрыли состав делегации России на новых переговорах с Украиной

Виктория Кондратьева
Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ остается прежним, ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз, ее будет возглавлять Костюков», — сказал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что следующий раунд переговоров в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы состоялась в ОАЭ 23-24 января. Она прошла в закрытом режиме. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе переговоров был достигнут значительный прогресс.

