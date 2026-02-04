Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

«Страна.ua»: Делегация Украины прибыла в Абу-Даби на переговоры с Россией и США

Делегация Украины прибыла в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — на переговоры с Россией и США. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как глава переговорной группы со стороны Киева Рустем Умеров пожал руку неизвестному человеку. Официальных заявлений с украинской стороны на данный момент не поступало.

Ранее Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника, с которым до сих пор консультируется офис президента Украины, писало о смене тона российской делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. По его словам, Москва таким образом намерена затормозить милитаризацию Европейского союза.

В том же материале Politico неназванный эксперт по внешней политике из Республиканской партии США отмечал, что сейчас есть все шансы скорого завершения конфликта на Украине. По его словам, это может произойти весной 2026 года.