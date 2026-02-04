Реклама

10:56, 4 февраля 2026Бывший СССР

На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

Politico: Смену тона российской делегации объяснили торможением милитаризации ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российская делегация сменила тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, так как Москва намерена затормозить милитаризацию Европейского союза. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника, с которым до сих пор консультируется офис президента страны.

По его словам, руководству европейских стран будет значительно сложнее объяснить своим избирателям необходимость увеличения оборонных расходов в случае окончания конфликта, на что делает ставку Москва, меняя подход переговорной группы.

«Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей пойти на жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам», — сказал он.

Собеседник издания отметил, что российская делегация действует профессионально и активно работают с практическими деталями урегулирования. Кроме того, анонимный эксперт по внешней политике из Республиканской партии США, работавший с украинскими властями, в разговоре с журналистами заявил, что переговоры в Эмиратах стали более конструктивны.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — состоялись трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины. Встреча проходила в закрытом режиме.

Новый раунд переговоров начнется 4 февраля. Состав российской делегации не изменился, ее также возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

