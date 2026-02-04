Реклама

Стали известны новые детали трехсторонних переговоров в ОАЭ

ТАСС: Переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием, что Украины в НАТО не будет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта при участии России, Украины и США, проходящие в столице ОАЭ Абу-Даби, ведутся с пониманием о невозможности вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что переговоры в Абу-Даби породили надежды на скорое завершение конфликта. По мнению эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал Офис президента Украины Владимира Зеленского, есть все шансы, что конфликт завершится этой весной.

