«Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

Трамп: Путин сдержал слово и временно приостановил удары по Украине

Президент России Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. Также политик сообщил, что разговаривал с российским коллегой. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.

Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно Дональд Трамп президент США

Таким образом политик опровергнул обвинения Украины в нарушении со стороны России недельного энергетического перемирия.

29 января Трамп заявил о готовности российской стороны остановить удары по украинской энергетике на фоне холодов. 30 января факт соглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он заявил, что оно будет действовать неделю, до 1 февраля.

Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. По его словам, за действия Москвы ее должны ожидать последствия.

Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также заявил, что ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп «не удивлен». Американский лидер утверждает, что конфликт на Украине начался из-за «слабости и некомпетентности» бывшего президента США Джо Байдена.

Россия нанесла самый масштабный удар по энергетике Украины с начала года

В ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла самый масштабный удар по энергетике Украины с начала 2026 года. В Министерстве обороны рассказали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.

В результате на Украине были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что удар стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов Владимир Зеленский президент Украины

По словам Зеленского, под ударом оказались шесть областей Украины: Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая.

В России высказались о продлении приостановки ударов по энергообъектам Украины

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа сообщил, что продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом. По его словам, Россия не наносила удары в рамках соглашения, и за это время украинским энергетикам удалось восстановить многие линии, которые передают электричество непосредственно населению.

Однако Киев, по его словам, не соблюдал договоренности в полной мере. Он подчеркнул, что удары по энергообъектам России продолжились, что указывает на неспособность Зеленского контролировать происходящее в стране.

Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет. И на это нужно обращать внимание, это надо учитывать при принятии дальнейших решений Алексей Чепа депутат Государственной Думы

Военный эксперт Борис Джерелиевский, в свою очередь, отметил, что пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый — дипломатический. По его словам, российская сторона продемонстрировала Соединенным Штатам готовность рассматривать варианты мирного урегулирования конфликта. Второй результат, по словам эксперта, — военный.

Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику Борис Джерелиевский военный эксперт

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что уничтожения энергосистемы Украины недостаточно для победы России в конфликте. Он считает, что Россия способна лишить Украину государства, однако руководствуется соображениями гуманности по отношению к мирному населению.