«Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

Президент России Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. Также политик сообщил, что разговаривал с российским коллегой. Однако глава Белого дома не раскрыл детали и дату разговора.
Путин сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно
Таким образом политик опровергнул обвинения Украины в нарушении со стороны России недельного энергетического перемирия.
29 января Трамп заявил о готовности российской стороны остановить удары по украинской энергетике на фоне холодов. 30 января факт соглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он заявил, что оно будет действовать неделю, до 1 февраля.
Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. По его словам, за действия Москвы ее должны ожидать последствия.
Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну
Украинский лидер также заявил, что ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп «не удивлен». Американский лидер утверждает, что конфликт на Украине начался из-за «слабости и некомпетентности» бывшего президента США Джо Байдена.
Россия нанесла самый масштабный удар по энергетике Украины с начала года
В ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла самый масштабный удар по энергетике Украины с начала 2026 года. В Министерстве обороны рассказали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.
В результате на Украине были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что удар стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.
Был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов
По словам Зеленского, под ударом оказались шесть областей Украины: Сумская, Харьковская, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая.
В России высказались о продлении приостановки ударов по энергообъектам Украины
Депутат Государственной Думы Алексей Чепа сообщил, что продление приостановки ударов по энергообъектам Украины находится под вопросом. По его словам, Россия не наносила удары в рамках соглашения, и за это время украинским энергетикам удалось восстановить многие линии, которые передают электричество непосредственно населению.
Однако Киев, по его словам, не соблюдал договоренности в полной мере. Он подчеркнул, что удары по энергообъектам России продолжились, что указывает на неспособность Зеленского контролировать происходящее в стране.
Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет. И на это нужно обращать внимание, это надо учитывать при принятии дальнейших решений
Военный эксперт Борис Джерелиевский, в свою очередь, отметил, что пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый — дипломатический. По его словам, российская сторона продемонстрировала Соединенным Штатам готовность рассматривать варианты мирного урегулирования конфликта. Второй результат, по словам эксперта, — военный.
Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику
Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что уничтожения энергосистемы Украины недостаточно для победы России в конфликте. Он считает, что Россия способна лишить Украину государства, однако руководствуется соображениями гуманности по отношению к мирному населению.