Раскрыты детали ночного ответного удара России по объектам Украины

Минобороны России заявило о ночном ответном ударе по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 3 февраля Российская армия в ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам нанесла ответный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Его детали журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 24 по 30 января армия России нанесла один массированный и шесть групповых ударов по Украине. Помимо предприятий ВПК и объектов энергетики, была атакована транспортной инфраструктура, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ).