Появились подробности о массированном и групповых ударах ВС России по Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли массированный и групповые удары по Украине

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что атаки продолжались с 24 по 30 января. Поражение получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по складам с боеприпасами и горючим, цехам производства и местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Вечером 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим городам Украины. Представитель Вашингтона сообщил, что лично попросил об этом президента России в связи с экстраординарными холодами.

Однако на фоне сообщений Трампа о якобы имеющей место договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам ВСУ совершили массированный налет. По информации Минобороны России, атаке подверглись пять регионов РФ.