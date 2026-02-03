Реклама

Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

FT: Запад и Украина согласовали военный ответ на нарушение РФ будущего перемирия
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Украина согласовала с Европой и США план поддержки будущего мирного соглашения, который представляет собой гарантии безопасности на случай нарушения Россией перемирия. В него входит несколько пунктов.

Источник утверждает, что в соглашении три этапа: в течение суток идет дипломатическое предупреждение, затем, если вооруженный конфликт продолжается, в него вступают европейские страны из «коалиции желающих». Если бои не прекратятся в течение трех суток, Россию ждет военный ответ Европы и США.

Документ, представленный как гарантии безопасности, Украина уже согласовала с США и странами Европы.

Фото: Stringer / Reuters

В России отреагировали на план Запада

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал якобы утвержденный план военного ответа очередной манипуляцией. По его мнению, таким образом Украина и ее партнеры пытаются надавить на Россию.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим

Андрей Картаполовглава комитета Госдумы по обороне

Такое соглашение российская сторона не примет, подчеркнул парламентарий. В связи с этим подобных пунктов в будущем мирном соглашении быть не может. По мнению Картаполова, Киев просто пытается реабилитироваться на фоне поражений.

Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

Первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной состоялись 23-24 января. Второй раунд, запланированный на 1 февраля, перенесли после встречи российской и американской сторон во Флориде.

Официально причины изменения сроков не уточнялись, однако приближенный источник заявил, что перенос произошел по взаимному согласию сторон.

Встреча пройдет в середине текущей недели — президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля. Ранее он ответил на приглашение приехать в Москву, заявив, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в России невозможна.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев», — сказал Зеленский.

На тот момент Киев уже готовил переговорную команду и собирался направить ее в Абу-Даби 2 февраля.

