Украина согласовала с Европой и США план поддержки будущего мирного соглашения, который представляет собой гарантии безопасности на случай нарушения Россией перемирия. В него входит несколько пунктов.
Источник утверждает, что в соглашении три этапа: в течение суток идет дипломатическое предупреждение, затем, если вооруженный конфликт продолжается, в него вступают европейские страны из «коалиции желающих». Если бои не прекратятся в течение трех суток, Россию ждет военный ответ Европы и США.
Документ, представленный как гарантии безопасности, Украина уже согласовала с США и странами Европы.
В России отреагировали на план Запада
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал якобы утвержденный план военного ответа очередной манипуляцией. По его мнению, таким образом Украина и ее партнеры пытаются надавить на Россию.
Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим
Такое соглашение российская сторона не примет, подчеркнул парламентарий. В связи с этим подобных пунктов в будущем мирном соглашении быть не может. По мнению Картаполова, Киев просто пытается реабилитироваться на фоне поражений.
Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли
Первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной состоялись 23-24 января. Второй раунд, запланированный на 1 февраля, перенесли после встречи российской и американской сторон во Флориде.
Официально причины изменения сроков не уточнялись, однако приближенный источник заявил, что перенос произошел по взаимному согласию сторон.
Встреча пройдет в середине текущей недели — президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля. Ранее он ответил на приглашение приехать в Москву, заявив, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в России невозможна.
«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев», — сказал Зеленский.
На тот момент Киев уже готовил переговорную команду и собирался направить ее в Абу-Даби 2 февраля.