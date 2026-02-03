Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

FT: Запад и Украина согласовали военный ответ на нарушение РФ будущего перемирия

Украина согласовала с Европой и США план поддержки будущего мирного соглашения, который представляет собой гарантии безопасности на случай нарушения Россией перемирия. В него входит несколько пунктов.

Источник утверждает, что в соглашении три этапа: в течение суток идет дипломатическое предупреждение, затем, если вооруженный конфликт продолжается, в него вступают европейские страны из «коалиции желающих». Если бои не прекратятся в течение трех суток, Россию ждет военный ответ Европы и США.

Документ, представленный как гарантии безопасности, Украина уже согласовала с США и странами Европы.

Фото: Stringer / Reuters

В России отреагировали на план Запада

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал якобы утвержденный план военного ответа очередной манипуляцией. По его мнению, таким образом Украина и ее партнеры пытаются надавить на Россию.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Во-первых, никакое мирное соглашение еще не подписано, а потому не стоит говорить о будущих документах, содержание которых никому не известно. Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

Такое соглашение российская сторона не примет, подчеркнул парламентарий. В связи с этим подобных пунктов в будущем мирном соглашении быть не может. По мнению Картаполова, Киев просто пытается реабилитироваться на фоне поражений.

Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

Первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной состоялись 23-24 января. Второй раунд, запланированный на 1 февраля, перенесли после встречи российской и американской сторон во Флориде.

Официально причины изменения сроков не уточнялись, однако приближенный источник заявил, что перенос произошел по взаимному согласию сторон.

Встреча пройдет в середине текущей недели — президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля. Ранее он ответил на приглашение приехать в Москву, заявив, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в России невозможна.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев», — сказал Зеленский.

На тот момент Киев уже готовил переговорную команду и собирался направить ее в Абу-Даби 2 февраля.