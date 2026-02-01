Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 1 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

Зеленский: Украина отправит переговорную команду 2 февраля в Абу-Даби
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Украина уже готовит переговорную команду и собирается направить ее в Абу-Даби 2 февраля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Только что я говорил с [секретарем Совета национальной обороны и безопасности] Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», — указал политик.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби могли перенести по взаимному согласию. Предполагается, что встреча пройдет в середине следующей недели. Новый срок был обозначен по согласию сторон. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля.

По мнению украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров может быть тактическим приемом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы их затянуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Иран назвал условие для переговоров с США

    Оспа обезьян добралась до Подмосковья

    Трамп заявил о самых мощных кораблях в мире у берегов одной страны

    Авербух оценил возвращение Валиевой

    Воздушные бои дронов в приграничье попали на видео

    Расчлененного в Таиланде россиянина угрожали продать на органы

    Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok