Бывший СССР
15:37, 1 февраля 2026Бывший СССР

На Украине увидели хитрый умысел в переносе переговоров Зеленским

«Страна.ua»: Перенос переговоров может быть тактическим приемом Зеленского
Алевтина Запольская
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Перенос переговоров может быть тактическим приемом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы их затянуть. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Первая — стороны сейчас прорабатывают некие реальные соглашения по завершению войны, но на их окончательное согласование нужно еще определенное время и консультации. Вторая — никаких серьезных подвижек по переговорам нет, а их перенос был инициативой Зеленского и является лишь тактическим приемом», — приводят авторы материала возможные причины.

Ранее Зеленский заявил, что следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля. Встреча пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Киеву не нужны мирные переговоры.

