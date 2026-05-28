Экономика
19:27, 28 мая 2026

Путин назвал реальным сценарий исчезновения ряда профессий из-за ИИ

Путин: Миллионы людей могут лишиться работы или поменять профессию из-за развития ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате перестройки рынка труда на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) миллионы людей могут лишиться работы или прийти к смене рода деятельности, считает президент РФ Владимир Путин, назвавший такой сценарий «вполне реальным». «Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства находится 27 мая с визитом в Казахстане и принимает участие в работе Евразийского экономического форума.

«По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», — сказал Путин, добавив, что такие процессы необратимы и неизбежны.

«К грядущим переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», — отметил президент.

Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец посоветовал россиянам выбирать креативные профессии, объяснив, что ИИ не способен на «открытия» и возможность «генерировать собственные идеи» снизит опасность оказаться без работы.

