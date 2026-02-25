Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 25 февраля 2026Экономика

Россиянам посоветовали не находящиеся под угрозой увольнений из-за ИИ профессии

Экономист Зубец: От увольнения из-за ИИ способна защитить креативность профессии
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Искусственный интеллект (ИИ) не способен на «открытия», поэтому защитой от угрозы увольнения из-за конкуренции со стороны этой технологии является получение креативной профессии, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Его высказывания процитировала радиостанция «Говорит Москва».

По словам экономиста, нейросети помогают человеку в обработке данных, но при этом не идет речи ни об одном открытии, которое бы сделал искусственный интеллект. «А открытие — это креативное. Кстати, это вопрос о рынке труда», — подчеркнул Зубец, отметив в связи с этим важность того, чтобы «генерировать собственные идеи».

«Если вы не хотите, чтобы вас уволили из-за искусственного интеллекта, то надо выбирать те профессии, в которых необходим креатив», — посоветовал специалист.

Ранее стало известно, что развитие ИИ привело в США к снижению занятости среди молодых работников в ряде наиболее подверженных его влиянию сфер. В то же время из-за распространения технологии и появления на рынке обилия некачественного контента, сгенерированного нейросетями, спрос на специалистов в области коммуникаций, редакторов, писателей и прочих авторов вырос из-за потребности в текстах, позволяющих выделиться среди конкурентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Артемий Лебедев назвал американцев братским народом из-за одного факта на Олимпиаде

    Ставшей на Олимпиаде 10-й бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok