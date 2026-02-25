Россиянам посоветовали не находящиеся под угрозой увольнений из-за ИИ профессии

Экономист Зубец: От увольнения из-за ИИ способна защитить креативность профессии

Искусственный интеллект (ИИ) не способен на «открытия», поэтому защитой от угрозы увольнения из-за конкуренции со стороны этой технологии является получение креативной профессии, считает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Его высказывания процитировала радиостанция «Говорит Москва».

По словам экономиста, нейросети помогают человеку в обработке данных, но при этом не идет речи ни об одном открытии, которое бы сделал искусственный интеллект. «А открытие — это креативное. Кстати, это вопрос о рынке труда», — подчеркнул Зубец, отметив в связи с этим важность того, чтобы «генерировать собственные идеи».

«Если вы не хотите, чтобы вас уволили из-за искусственного интеллекта, то надо выбирать те профессии, в которых необходим креатив», — посоветовал специалист.

Ранее стало известно, что развитие ИИ привело в США к снижению занятости среди молодых работников в ряде наиболее подверженных его влиянию сфер. В то же время из-за распространения технологии и появления на рынке обилия некачественного контента, сгенерированного нейросетями, спрос на специалистов в области коммуникаций, редакторов, писателей и прочих авторов вырос из-за потребности в текстах, позволяющих выделиться среди конкурентов.