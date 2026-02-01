Реклама

Стали известны подробности о переносе переговоров по Украине

Переговоры по Украине в Абу-Даби перенесли по согласию сторон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби перенесли по взаимному согласию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в середине следующей недели. Новый срок был обозначен по согласию сторон. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский назвал новыми датами для переговоров 4 и 5 февраля.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо найти ускоренный путь вступления в Европейский союз (ЕС) из-за угроз со стороны России. Он считает, что страна сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в ЕС к концу 2026 года.

