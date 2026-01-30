Зеленский потребовал найти для Украины ускоренный путь вступления в ЕС

Зеленский: Для Украины необходимо найти ускоренный путь в ЕС

Для Украины необходимо найти ускоренный путь вступления в Европейский союз (ЕС) из-за угроз со стороны России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Украина сможет открыть все переговорные кластеры по согласованию национального законодательства с законодательством ЕС. Впрочем, Евросоюз должен найти ускоренный формат вступления для Украины», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что Украина сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в ЕС уже к концу 2026 года.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.