Стало известно о заключении «джентльменского соглашения» между Россией и Украиной в ОАЭ

NYT: РФ и Украина заключили джентльменское соглашение о приостановке ударов

Россия и Украина заключили устное «джентльменское соглашение» на переговорах в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного советника офиса президента Украины.

По его словам, Киев попросил Москву об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что последняя якобы согласилась, но лишь в устной форме.

Советник украинского президента также заявляет, что соглашение не вступило в силу немедленно.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам главы Белого дома, ему было «очень приятно», что российския лидер ответил согласием на его просьбу.