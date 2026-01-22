Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 22 января 2026Мир

Стало известно об ответе России на встречу с США и Украиной в ОАЭ

FT: Россия пока не дала ответ на встречу с США и Украиной в ОАЭ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская сторона пока не дала ответ на трехстороннюю встречу с представителями США и Украины в ОАЭ. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для проведения трехсторонних переговоров о возможной сделке по прекращению военного конфликта на Украине (...). Встреча, как ожидается, состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ. Россия пока не сообщила, согласна ли она на ее проведение», — рассказал газете высокопоставленный американский чиновник.

Также собеседники издания сообщили, что Вашингтон и Киев хотят предложить Москве прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ОАЭ планируется встреча с участием России и США. По его словам, трехсторонняя встреча назначена на пятницу, 23 января, и продлится два дня. Других подробностей глава украинского государства не сообщил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каждый Виктор заслуживает подзатыльника». Зеленский жестко высказался об Орбане. Венгерский премьер ответил

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    В Москве примут меры из-за похолодания

    Мигрант спрятался в туалете от полицейского и укусил его за палец в стране Азии

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    На Украине рассказали о самой продолжительной атаке на родной город Зеленского

    В Британии чиновник оказался под следствием из-за желания быть похожим на Путина

    В сети оценили фото Макрона в очках в компании популярного рэпера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok