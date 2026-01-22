Реклама

США и Украина предложат России частичное прекращение огня

FT: США и Украина предложат России прекратить взаимные удары по энергетике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США и Украина предложат России прекратить взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«США и Украина обсудили возможность предложить России частичное прекращение огня, в соответствии с которым Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота"», — пишет издание.

Однако, по словам одного из собеседников FT, переговоры с Россией по «энергетическому перемирию» еще не достигли значительного прогресса.

21 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 60 процентов Киева осталось без электричества. Он добавил, что планирует провести переговоры с партнерами о выделении дополнительной поддержки, включающей ракеты для систем противовоздушной обороны и оборудование для энергосистемы.

