Зеленский высказался о ситуации в Киеве

Зеленский: Почти 60 процентов Киева осталось без электричества

Почти 60 процентов Киева осталось без электричества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«По состоянию на сегодняшнее утро около 4 тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60 процентов столицы — без электричества», — сказал он. При этом глава государства отметил, что для ликвидации проблем в энергетике городским властям необходимо привлечь больше ресурсов и предпринять дополнительные меры.

Он добавил, что планирует провести переговоры и встречи с партнерами, которые могут оказать дополнительную поддержку, включая ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и оборудование для энергосистемы.

Ранее с критикой в адрес президента выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В частности, по его словам, Зеленский отказал ему во встрече, когда тот хотел обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева.