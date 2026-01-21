Реклама

08:12, 21 января 2026Бывший СССР

Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

Times: Кличко обвинил Зеленского в эскалации политического конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в интервью газете The Times.

Известно, что глава Киева обвинил Зеленского в эскалации политического конфликта на Украине. «Кличко резко ответил, заявив, что президент "неразумно" разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство», — отмечается в публикации.

Кличко сообщил, что Зеленский отказал ему во встрече, когда тот хотел обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева.

Ранее Зеленский сообщил, что в Киеве без света остались более миллиона человек. «Значительное количество домов без тепла — более четырех тысяч многоквартирных домов», — сообщил он.

