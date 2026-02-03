Украина и Запад договорились о военном ответе на возможные нарушения Россией перемирия

FT: Запад и Киев cогласовали военный ответ на срыв РФ будущего прекращения огня

Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщает агентство Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Соглашение предполагает скоординированный военный ответ со стороны Соединенных Штатов и европейских стран на случай постоянных нарушений Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз (ЕС) не может выступать в роли наблюдателя при возможном прекращении огня на Украине, поскольку является стороной конфликта. Он подчеркнул, что с учетом «подрывной роли» и «катастрофического опыта» ЕС за последние годы говорить о его гарантийной или наблюдательной роли не приходится.

Грушко отметил, что такая возможность полностью исключена, и это, по его мнению, понимают все стороны

29 января президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

.