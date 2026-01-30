Замглавы МИД России исключил роль ЕС как наблюдателя на Украине

Евросоюз (ЕС) не может выступать в роли наблюдателя при возможном прекращении огня на Украине, поскольку является стороной конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.
«Евросоюз — сторона в конфликте, она не может быть наблюдателем», — сказал замглавы МИД на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что с учетом «подрывной роли» и «катастрофического опыта» ЕС за последние годы говорить о его гарантийной или наблюдательной роли не приходится.
Грушко отметил, что такая возможность полностью исключена, и это, по его мнению, понимают все стороны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Трампа. Он уточнил, что решение было принято с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.