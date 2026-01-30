Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 30 января 2026Мир

Замглавы МИД России исключил роль ЕС как наблюдателя на Украине

Замглавы МИД Грушко: ЕС не может быть наблюдателем прекращения огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) не может выступать в роли наблюдателя при возможном прекращении огня на Украине, поскольку является стороной конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Евросоюз — сторона в конфликте, она не может быть наблюдателем», — сказал замглавы МИД на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что с учетом «подрывной роли» и «катастрофического опыта» ЕС за последние годы говорить о его гарантийной или наблюдательной роли не приходится.

Грушко отметил, что такая возможность полностью исключена, и это, по его мнению, понимают все стороны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Трампа. Он уточнил, что решение было принято с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    В московскую больницу заказали курьера с наркотиками

    Премьер Туск набросился с критикой на двух польских президентов

    38-летний Джокович вышел в финал Australian Open

    Володин указал Зеленскому «единственно верный путь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok