Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон. Об этом пишет газета The New York Times.
Авторы материала отмечают, что назначенный на 1 февраля второй раунд территориальных переговоров был отложен на несколько дней после встречи российской и американской стран во Флориде. Официально причины изменения сроков не уточнялись.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение приехать в Москву. Он заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в России невозможна.