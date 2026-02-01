Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 1 февраля 2026Мир

Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

NYT: Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы материала отмечают, что назначенный на 1 февраля второй раунд территориальных переговоров был отложен на несколько дней после встречи российской и американской стран во Флориде. Официально причины изменения сроков не уточнялись.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение приехать в Москву. Он заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в России невозможна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Милонов подсказал Слепакову способ распорядиться заработанными миллионами

    В российском городе беременная девушка подралась с пенсионером в автобусе

    Вице-чемпионка мира оценила шансы российских лыжников взять медали на Олимпиаде

    Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

    Названы четыре неочевидные причины гипертонии

    Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

    Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok