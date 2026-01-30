Реклама

Зеленский сделал заявление о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

Представитель Киева отметил, что переговоры в Абу-Даби запланированы на воскресенье, 1 февраля. Однако, по словам Зеленского, место и дата их проведения могут быть изменены.

«Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — объяснил украинский президент.

