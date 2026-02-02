Реклама

Мир
04:03, 2 февраля 2026Мир

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли. Когда они состоятся и что говорят об этом в Москве и Киеве?

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли по согласию сторон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы материала отмечают, что назначенный на 1 февраля второй раунд территориальных переговоров был отложен на несколько дней после встречи российской и американской сторон во Флориде. Официально причины изменения сроков не уточнялись.

Позднее источник ТАСС рассказал, что новый раунд переговоров России, США и Украины перенесли по взаимному согласию. По словам собеседника агентства, встреча пройдет в середине следующей недели.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона запланирована на 1 февраля.

Зеленский назвал новые даты встречи

Следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля, уточнил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готова к предметному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны. Спасибо всем, кто помогает!

Владимир Зеленский президент Украины

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киеву не нужны мирные переговоры.

Он также допустил, что Киев может сорвать встречу. «Помню, как в прошлый переговорный цикл в конце февраля 2022 года то они опаздывали, то переносили встречу. И я думаю, что они могут сорвать дату. Потому что цель Украины — сорвать мирный процесс», — сказал сенатор.

Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

Зеленский сообщил, что Украина уже готовит переговорную команду и собирается направить ее в Абу-Даби 2 февраля.

Только что я говорил с [секретарем Совета национальной обороны и безопасности] Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры

Владимир Зеленский президент Украины

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил, что у Украины есть основания медлить с переговорами. Сенатор выразил надежду, что украинская сторона добросовестно подготовится к переговорам и их заявления на встречах не будут набором пропагандистских клише.

На Украине назвали перенос переговоров тактическим ходом

Перенос переговоров может быть тактическим приемом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы их затянуть. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Журналисты назвали две возможные причины случившегося.

Первая — стороны сейчас прорабатывают некие реальные соглашения по завершению войны, но на их окончательное согласование нужно еще определенное время и консультации

«Страна.ua»

Второй возможной причиной издание называет то, что никаких серьезных подвижек по переговорам нет, а их перенос был инициативой Зеленского и является лишь тактическим приемом.

В России порассуждали о причинах переноса встречи

Перенос трехсторонних встреч представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби может быть связан с тем, что он хочет согласовать свою позицию с европейскими лидерами, допустил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

Здесь могут быть оптимистичные и пессимистичные оценки. Пессимистичная оценка связана с тем, что украинцы опять пытаются заболтать и затянуть ситуацию принятия окончательного решения. Поэтому они правдами и неправдами ищут любые предлоги, хватаются за любые соломинки, для того чтобы отсрочить неминуемое

Александр Коньковдоцент

Оптимистичное же видение, по словам политолога, может быть связано с тем, что технические аспекты делегациями уже были обсуждены и планируемая встреча необходима для финализации окончательного решения.

