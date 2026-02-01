Реклама

14:23, 1 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на объявление Зеленским новых дат трехсторонних переговоров

Карасин о новых датах переговоров: У Украины есть какие-то основания медлить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил, что у Украины есть основания медлить с переговорами. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на объявление украинским президентом Владимиром Зеленским новых дат трехсторонних встреч в Абу-Даби (ОАЭ).

«Значит, у украинской стороны, видимо, есть какие-то основания медлить. Я надеюсь, что перенос этой встречи согласован с российской стороной. Потому что мы в данном случае должны согласовывать такие вещи заранее. Будем готовиться к новым датам. В любом случае важно, что эта встреча планируется», — прокомментировал Карасин.

Сенатор выразил надежду, что украинская сторона добросовестно подготовится к переговорам и их заявления на встречах не будут набором пропагандистских клише.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона запланирована на 1 февраля.

