Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 1 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы вероятные причины переноса Киевом трехсторонних переговоров

Коньков: Перенос Киевом встреч может быть связан с согласованием позиции с ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Перенос президентом Украины Владимиром Зеленским трехсторонних встреч представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби может быть связан с тем, что он хочет согласовать свою позицию с европейскими лидерами, допустил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Возможную причину политолог назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Здесь могут быть оптимистичные и пессимистичные оценки. Пессимистичная оценка связана с тем, что украинцы опять пытаются заболтать и затянуть ситуацию принятия окончательного решения. Поэтому они правдами и неправдами ищут любые предлоги, хватаются за любые соломинки, для того чтобы отсрочить неминуемое», — отметил Коньков.

Оптимистичное же видение, по словам политолога, может быть связано с тем, что технические аспекты делегациями уже были обсуждены и планируемая встреча необходима для финализации окончательного решения.

«А чтобы это окончательное решение принять, украинцам нужен определенный дополнительный импульс со стороны Запада. В этом плане они пытаются сейчас метаться между американцами и европейцами, которые, судя по всем публичным оценкам, все-таки находятся сейчас по разные стороны баррикад. И поэтому требуются дополнительные дни, чтобы согласовать позицию со всеми руководителями стран, с которыми Зеленский консультируется», — заключил он.

Ранее Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля. Встречи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

При этом 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона запланирована на 1 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России по прыжкам

    Российские войска уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ

    Эпштейн называл политику Зеленского «комедийным шоу»

    Россиянка пострадала в результате ракетного обстрела приграничного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok