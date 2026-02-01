Названы вероятные причины переноса Киевом трехсторонних переговоров

Коньков: Перенос Киевом встреч может быть связан с согласованием позиции с ЕС

Перенос президентом Украины Владимиром Зеленским трехсторонних встреч представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби может быть связан с тем, что он хочет согласовать свою позицию с европейскими лидерами, допустил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Возможную причину политолог назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Здесь могут быть оптимистичные и пессимистичные оценки. Пессимистичная оценка связана с тем, что украинцы опять пытаются заболтать и затянуть ситуацию принятия окончательного решения. Поэтому они правдами и неправдами ищут любые предлоги, хватаются за любые соломинки, для того чтобы отсрочить неминуемое», — отметил Коньков.

Оптимистичное же видение, по словам политолога, может быть связано с тем, что технические аспекты делегациями уже были обсуждены и планируемая встреча необходима для финализации окончательного решения.

«А чтобы это окончательное решение принять, украинцам нужен определенный дополнительный импульс со стороны Запада. В этом плане они пытаются сейчас метаться между американцами и европейцами, которые, судя по всем публичным оценкам, все-таки находятся сейчас по разные стороны баррикад. И поэтому требуются дополнительные дни, чтобы согласовать позицию со всеми руководителями стран, с которыми Зеленский консультируется», — заключил он.

Ранее Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля. Встречи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

При этом 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона запланирована на 1 февраля.

