В Старом Осколе из-за беспилотника ВСУ загорелся и рухнул дом. Под завалами нашли тела жертв

Два человека не выжили при ударе дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе

В ночь на 2 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Старый Оскол. Над городом прогремело минимум пять взрывов, как сообщали местные жители — системы ПВО сбивали дроны.

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) влетел в частный дом, в котором начался пожар, из-за чего здание частично рухнуло. Работающие на месте спасатели обнаружили под завалами тела двух человек. Подробности о них пока не приводятся. «Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования...», — добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Помимо этого, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, поврежден автомобиль.

Всего над областью сбили больше двух десятков БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили в Старооскольском городском округе в 3:05. По словам очевидцев, первый взрыв за городом был слышен сразу после сигнала, а на севере и северо-востоке города — около 3:50. Также сообщалось о серии ярких вспышек в небе. Были слышны и жужжания мотора дронов в небе.

По данным Shot, ВСУ атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1, они запускались из Черниговской области Украины. Длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1200 километров.

Отбой опасности атаки объявили в 7:40.

Всего ВСУ за ночь пытались атаковать Россию с помощью 31 беспилотника. В Министерстве обороны сообщили, что 22 их них было уничтожено над Белгородской областью.

Осенью дрон влетел в многоэтажку в Старом Осколе

В октябре прошлого года обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Старом Осколе. В 15 квартирах были выбиты окна. Помимо этого, во дворе осколками посекло 20 автомобилей.

Гладков опубликовал фото повреждений многоэтажного дома в Старом Осколе после попадания в него обломков БПЛА.

В августе жители Старого Оскола также сообщали о нескольких взрывах над городом. Было замечено несколько беспилотников типа «Лютый». Отмечалось, что украинские БПЛА пролетали низко над городом. В некоторых районах от взрывов тряслись окна.