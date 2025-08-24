Россия
00:09, 24 августа 2025

Над российским городом раздалось несколько взрывов

Mash: Несколько взрывов раздалось в небе над Старым Осколом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Старого Оскола в Белгородской области сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в небе над городом. Как сообщает Telegram-канал Mash, было замечено несколько беспилотников типа «Лютый».

«Звуки услышали примерно в 23:40, затем в 23:50 местные сообщили о громком взрыве в небе, а после последовало еще четыре хлопка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские беспилотники пролетают низко над городом. В некоторых районах от взрывов затряслись окна. У автомобилей сработали сигнализации. Официальная информация пока не поступала, о разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно, что в Петербурге обломки беспилотника повредили здание ЖК «Огни Залива».

