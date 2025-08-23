В Петербурге обломки БПЛА повредили жилое здание

Разумишкин: В Петербурге обломки БПЛА повредили здание ЖК «Огни Залива»

В результате обезвреживания беспилотного летательного аппарата над жилым комплексом «Огни Залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга повреждения получили два окна. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

«Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация», — заявил он, добавив, что несущие конструкции фасада здания не получили повреждений.

Ранее аэропорт Пулково приостановил работу около 15:00 23 августа из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого стало известно, что под Санкт-Петербургом сбили беспилотник, информацию подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.