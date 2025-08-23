Россия
15:33, 23 августа 2025Россия

Под Петербургом сбили беспилотник

Дрозденко: В Ленинградской области сбили беспилотник, пострадавших нет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Под Санкт-Петербургом сбили беспилотник, о чем сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram.

БПЛА уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.

Ранее в субботу, 23 августа, он предупреждал о возможном пролете дронов над областью. Из-за этого в юго-западных районах региона снизили скорость мобильного интернета.

Перед этим санкт-петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не обслуживает рейсы, ограничения на прием и выпуск судов введены для обеспечения безопасности полетов.

