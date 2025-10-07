Поврежденный обломками БПЛА многоэтажный дом в Старом Осколе показали на фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото повреждений многоэтажного дома в Старом Осколе после попадания в него обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выложил кадры в своем Telegram-канале.
После падения обломков сбитого дрона в 15 квартирах многоэтажки выбило окна. Во дворе дома осколками оказались посечены 20 автомобилей.
«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Тюмень впервые с начала спецоперации (СВО). Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.