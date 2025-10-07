Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:48, 7 октября 2025Россия

Поврежденный обломками БПЛА многоэтажный дом в Старом Осколе показали на фото

Гладков опубликовал фото поврежденной обломками БПЛА многоэтажки в Старом Осколе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото повреждений многоэтажного дома в Старом Осколе после попадания в него обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выложил кадры в своем Telegram-канале.

После падения обломков сбитого дрона в 15 квартирах многоэтажки выбило окна. Во дворе дома осколками оказались посечены 20 автомобилей.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Тюмень впервые с начала спецоперации (СВО). Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    Сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров

    Туристы из России попали в рабство за границей и стали мошенниками

    Россиянка описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев»

    В зоне СВО уничтожили трех роботов ВСУ

    Арестовича заново объявили в розыск в России

    Скорость интернета временно ограничат в российском регионе

    Онищенко оценил перенос начала уроков

    Турист-одиночка отправил родным фотографию медведя и пропал

    Секс-колумнистка пошла на смелый эксперимент в постели и пришла к неожиданным выводам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости