Поврежденный обломками БПЛА многоэтажный дом в Старом Осколе показали на фото

Гладков опубликовал фото поврежденной обломками БПЛА многоэтажки в Старом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото повреждений многоэтажного дома в Старом Осколе после попадания в него обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он выложил кадры в своем Telegram-канале.

После падения обломков сбитого дрона в 15 квартирах многоэтажки выбило окна. Во дворе дома осколками оказались посечены 20 автомобилей.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Тюмень впервые с начала спецоперации (СВО). Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.