02:10, 7 октября 2025Россия

Обломки БПЛА врезались в многоэтажку в российском городе

Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) врезались в многоэтажку в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 15 квартирах выбиты окна. Помимо этого, во дворе осколками посечены 20 автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

В ночь на понедельник, 6 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше 250 летательных аппаратов, что стало рекордным значением. По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат. Дроны пытались атаковать 16 регионов, их также сбили над двумя морями.

