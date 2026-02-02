Раскрыты детали массированного налета на Россию после окончания режима прекращения ударов

ВСУ за ночь пытались атаковать Россию с помощью 31 беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь с 1 на 2 февраля пытались атаковать Россию с помощью 31 беспилотника. Эти детали массированного налета раскрыли российском Министерстве обороны.

На фоне окончания режима прекращения ударов по украинской энергоинфраструктуре ВСУ попытались атаковать шесть российских регионов: Белгородскую, Ростовскую. Астраханскую, Брянскую и Курскую области, а также Краснодарский край.

Больше всего дронов ВСУ — 31 единица — было уничтожено над Белгородской областью.

Ранее власти рассказали о жертвах ударов ВСУ по территории России. Один человек пострадал в Брянской области, двое не выжили при атаке на Курскую область.