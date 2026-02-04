Депутат Колесник: Уничтожения энергосистемы Украины недостаточно для победы РФ

Уничтожения энергосистемы Украины недостаточно для победы России в конфликте, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко выразил мнение, что Россия должна уничтожить энергосистему Украины для завершения конфликта, чтобы лишить противника возможности наращивать военные усилия.

По словам депутата, Россия способна не только уничтожить всю энергетику противника, но и вообще все, лишив Украину государства, однако руководствуется соображениями гуманности по отношению к мирному населению.

Наращивать военную мощь противник способен за счет своих западных спонсоров, поэтому нужно рвать логистические цепочки, считает Колесник.

Парламентарий добавил, что большая часть жителей республики боится, но не одобряет режим президента Украины Владимира Зеленского и настроена пророссийски. Уничтожив же энергетическую инфраструктуру страны, которая снабжает энергией весь военно-промышленный комплекс (ВПК), Россия добьется определенных целей, однако это приведет к тому, что население озлобится, а Запад «под этим соусом» будет наращивать военную помощь, полагает он.

Не надо недооценивать военный потенциал западных стран Евросоюза. У них для этого есть мощности. У нас некоторые пропагандисты говорят, что западный мир весь развалился, его и нет. Есть он. Откуда тогда поставляется оружие? Современное, кстати. Наши люди бьются не с разваленными государствами, а с серьезным противником, который вооружен серьезным ВПК Андрей Колесник депутат Госдумы

Собеседник «Ленты.ру» признался, что не считает этот путь правильным.

«Мы заряжены на победу. Победа эта состоит из комплекса различных мероприятий, и, разрушив только одну энергоинфраструктуру, да, мы добьемся каких-то определенных успехов, но это абсолютно локальная история. Мы же хотим победить и добиться тех военных целей, которые были поставлены в начале специальной военной операции, а в любой военной операции какой принцип? Не навреди», — заключил политик.

В ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. В российском Минобороны сообщали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники. В результате на Украине поражены предприятия ВПК, питающие их объекты энергетики, а также места хранения и сборки беспилотников дальнего действия, уточнили в ведомстве.