Зеленский не заметил окончания энергетического перемирия и обвинил Россию

Зеленский обвинил РФ в нарушении энергетического перемирия после его окончания

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, его слова приводит «РБК-Украина».

«Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну», — сказал он. Кроме того, глава государства заявил, что за действия Москвы ее должны ожидать последствия.

Впервые о возможности взаимной остановки ударов по энергетике России и Украины 22 января сообщило издание Financial Times. Киев и Вашингтон планировали обратиться с соответствующей инициативой к России на переговорах в Абу-Даби 23-24 января.

Впоследствии 29 января Трамп заявил о готовности российской стороны остановить удары по украинской энергетике на фоне холодов. При этом он не уточнил, когда именно начало действовать соглашение.

Затем газета The New York Times сообщила, что стороны действительно достигли соответствующего соглашения на переговорах. При этом отмечается, что договоренность носила «джентльменский» характер и не была закреплена на бумаге.

30 января факт соглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он заявил, что оно будет действовать неделю, до 1 февраля.