ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины

Российские войска минувшей ночью вновь ударили по энергетике Украины. Mash назвал его самым массированным ударом по энергообъектам с начала года.

«Недельное энергетическое перемирие, введенное по просьбе [президента США Дональда] Трампа, закончилось», — констатировали многие Telegram-каналы, в частности, «Пул №3». Тревога была объявлена на большей части территории Украины.

Ракеты били по подстанциям, в Харькове сообщили о «вынужденном, но единственном» решении

Shot сообщает, что в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Также в небо поднялись ракетоносцы Ту-22 с крылатыми ракетами Х-22.

Предварительно, ракеты «Циркон» были запущены из Крыма, «Искандер-М» и Х-32— из Брянской области. Вероятно, также запускались крылатые ракеты Х-101 с Ту-95МС и «Калибр», последние запускались Военно-морским флотом.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Под удар попали Киев, Харьков, Днепр, Одесса. В столице и области удары пришлись, в частности, в Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Наблюдаются пожары в районе энергообъектов.

В Харькове взрывы и пожары произошли в районе подстанции «Лосево». Сообщается, что в Чугуеве перебои с электроэнергией. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что придется принимать «вынужденное, но единственно возможное» решение — слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, чтобы не допустить замерзания сети. «Я понимаю, насколько это сложно в 20-градусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого выбора. Другого выхода наши специалисты не видят», — сообщил он.

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что семь ракет «Торнадо-С» поразили подстанцию «Харьковская», еще четыре ракеты пришлись по подстанции «Лосевская». «Ключевой момент — плотность удара. Одиннадцать ракет по двум объектам означают гарантированное выведение из строя с расчетом на длительное восстановление», — отметил он.

Кроме того, украинские военные каналы писали, что одной из целей атаки была подстанция, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины, и которая уже была ранее поражена, что эксперты называли одной из главных причин тяжелой ситуации с электроэнергией в Киеве.

Взрывы также были в Сумской области, Кривом Роге, Запорожье.

Энергетическое перемирие закончилось 1 февраля

О недельном энергетическом перемирии стало известно 29 января. Сначала президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

В Кремле вначале отказались это комментировать. «Нет, я не могу пока это комментировать», — высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Затем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ стороны договорились об остановке ударов из-за холодов.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Позднее Песков все же подтвердил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. «Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал он.