Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 3 февраля 2026Бывший СССР

Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

По объектам энергетики на Украине был нанесен массированный удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

По украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Ударные дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Также в налете были задействованы «Калибры» морского базирования и крылатые ракеты Х-101, стартовавшие со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В свою очередь, представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев выяснил, что семь ракет «Торнадо-С» поразили подстанцию «Харьковская» 330 кВ, еще четыре ракеты пришлись по подстанции «Лосевская» 330 кВ. «Ключевой момент — плотность удара. Одиннадцать ракет по двум объектам означают гарантированное выведение из строя с расчетом на длительное восстановление», — отметил он.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России возобновили массированную атаку на Украину — под ударом находились энергоресурсы страны. «Весь день идут удары по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом», — говорилось в сообщении военкоров. Той же ночью дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

    Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

    На Западе удивились российскому смартфону

    Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

    Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

    Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok