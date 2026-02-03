Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

По объектам энергетики на Украине был нанесен массированный удар

По украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Ударные дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Также в налете были задействованы «Калибры» морского базирования и крылатые ракеты Х-101, стартовавшие со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В свою очередь, представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев выяснил, что семь ракет «Торнадо-С» поразили подстанцию «Харьковская» 330 кВ, еще четыре ракеты пришлись по подстанции «Лосевская» 330 кВ. «Ключевой момент — плотность удара. Одиннадцать ракет по двум объектам означают гарантированное выведение из строя с расчетом на длительное восстановление», — отметил он.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России возобновили массированную атаку на Украину — под ударом находились энергоресурсы страны. «Весь день идут удары по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом», — говорилось в сообщении военкоров. Той же ночью дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.