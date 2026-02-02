Реклама

Бывший СССР
03:48, 2 февраля 2026Бывший СССР

Военкоры сообщили о массированной атаке на энергоресурсы Украины

RusVesna: ВС России нанесли массированный удар по энергоресурсам Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России начали массированную атаку на Украину — под ударом находятся энергоресурсы страны, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Весь день идут удары по угольным шахтам и другим объектам, которые снабжают ТЭЦ топливом», — говорится в сообщении со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы. Кроме того, уточняется, что ночью дроны атаковали критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.

По целям в Запорожье ведется огонь из ракетных систем залпового огня, Херсонская область находится под ударами «Гераней», пишет RusVesna.

Ранее этот Telegram-канал сообщал, что Киев и область определены целью атаки ВС России в ночь со 2 на 3 февраля.

